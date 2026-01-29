Zamane çocuklarının üçte biri kitapta ‘ekran’ kaydırıyor

Haberin Devamı

İNGİLTERE merkezli, erken çocukluk alanında çalışan bir yardım kuruluşu olan Kindred Squared, İngiltere ve Galler’de görev yapan 1000’den fazla öğretmenin okula yeni başlayan çocuklara dair gözlem ve değerlendirmelerine dayalı bir anket çalışması yaptı. ‘School Readiness Survey’ anketi çocukların okula hazır bulunuşluğu ile ilgili dikkat çeken detayları ortaya koydu. Ankete göre çocukların yaklaşık yüzde 28–30’u kitapları doğru şekilde kullanamıyor. Uzmanlar, teknolojiye bağlı olarak günümüzde çocukların davranışlarının önceki kuşaklara göre önemli ölçüde değiştiğini belirtirken, öğretmenler de bazı çocukların kitap sayfalarını çevirmek yerine akıllı telefon ya da tablet kullanır gibi dokunma veya kaydırma hareketleri yaptığını ifade ediyor.

SAYFA ÇEVİREMİYOR

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Uyanık konuyla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: “Bu çok yönlü bakılması gereken bir konu. Çocuklar kitap açma eylemini unutuyor ama okuma eylemi dijital kitaplardan yapılabiliyor. Dijital kütüphanelerin olumlu olumsuz etkileri ise farklı bir tartışma konusu. Teknoloji ve yapay zekânın eğitime etkisi hep tartışılıyor. Bir başka araştırmaya göre teknolojiyi sık kullanan öğretmenlerin sınıfında notlar yükseliyor.

‘TABLET PARMAĞI’

Bizlerin çocukluğunda ansiklopediler evin en kıymetli eşyalarıydı. Meydan Larousse açıp ödevimizi yazardık. Büyük sözlükler artık kullanılmıyor. Hepsi dijitalde. Ebeveynler kitap sevgisi olan kişiler değilse kütüphaneler kalmadı. Erken çocuklukta kitap bitmemeli, çünkü çocuk kitaplarının gelişime çok katkısı var. Burada 15-20 yıl içerisinde gerçekleşen hızlı bir dönüşümden bahsediyoruz. 21 yaşındaki kızımın kütüphanesi hâlâ dururken pandemi döneminde uzaktan eğitimle ilkokulu okuyan 13 yaşındaki oğlumun kitaplara ilgisi daha az. Pandemi dönemindeki online eğitimin etkilerini de bu süreçte görmezden gelemeyiz. Bugün ankete konu olan ilkokula yeni başlamış çocuklar, erken çocukluk dönemlerini pandemi döneminde geçirdiler ve ebeveynlerinin olması gerekenden katbekat daha fazla ekran kullandıklarını görerek büyüdüler. Yaklaşık 5 yıl önce hayatımıza bu kaydırma hareketini anlatan ‘tablet parmağı’ diye bir kavram girdi. Burada dijital kütüphaneler ve faydalı içeriklerin aktif olarak kullanılması konusunda çocukları teşvik etmemiz gerekiyor.”

SINIF ÖĞRETMENLERİ: ‘TEK TIKLA BÜYÜYORLAR’

Görüştüğümüz sınıf öğretmenleri de bu değişimin yansımalarını ilgi çekici örneklerle anlattı: “Öğrencilerimizin her biri artık ekran çocuğu ve söz konusu durum da bundan kaynaklanıyor. Teknolojik aletlerin çocuklar üzerindeki etkisini anlamamız için aslında kendimize bakmamız gerekir. Mesela pek çok yetişkinde artık iki parmağı kullanarak basılı fotoğrafı büyütme refleksi görülürken, kitaplardan uzak kalan çocukların böyle bir hareket sergilemesi şaşırtıcı değil. Baktığınızda çocukluğumuzda bizler oyuncak bebeklerimizi elbiselerini giydirir, ayakkabılarını bağlar saçlarını tarardık. Şimdi çocuk dijital bebeğini tek tek tıklayarak giydiriyor. Annesiyle pasta yapan çocuklar, tek tıkla un ve şeker koyuyor. Bu durum çocukların becerilerini oldukça olumsuz etkiliyor ve bizler sınıfta bu etkiyi görüyoruz.”