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Yılların efsanesi beyaz çekirdek kayıplara karıştı! Peki, beyaz çekirdek neden yok?

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Yılların efsanesi beyaz çekirdek kayıplara karıştı Peki, beyaz çekirdek neden yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 15:14

Bir zamanlar televizyon önü etkinliklerin baş aktörlerinden birisi olan beyaz çekirdek, bir süredir piyasada olmaması nedeniyle merak konusu oluyor. Dakota olarak da adlandırılan siyah ay çekirdeğine nazaran daha ince ve uzun bir yapıya sahip olan beyaz çekirdek, bir dönem kuruyemişçilerin çerez bölmelerini süsleyen yegane çeşitlerdendi. Peki, beyaz çekirdek neden yok ve bulunamıyor? İşte, bu durumla ilgili birkaç neden

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Beyaz çekirdek, son yıllarda piyasadan neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. Bunun arkasında yatan başlıca nedenler şunlar:

  1. Verim: Siyah çekirdek, beyaz çekirdeğe kıyasla daha yüksek verim sağlıyor. Aynı alandan daha fazla siyah çekirdek elde edilebiliyor. Bu durum, üreticilerin tercihini siyah çekirdeğe yönlendiriyor.
  2. Maliyet: Beyaz çekirdeğin yetiştirilmesi, siyah çekirdeğe göre daha maliyetli. Bu da fiyatının yükselmesine neden oluyor ve tüketicileri siyah çekirdeğe yönlendiriyor
  3. Çin İthalatı: Son yıllarda Çin'den gelen ucuz siyah çekirdekler, yerli beyaz çekirdeğin pazar payını ciddi şekilde azalttı
  4. Lezzet: Siyah çekirdek, beyaz çekirdeğe göre daha tuzlu, dolgun ve lezzetli olarak algılanıyor. Bu durum, tüketicinin tercihlerini siyah çekirdekten yana kullanmasına neden oluyor
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