Yılların efsanesi beyaz çekirdek kayıplara karıştı! Peki, beyaz çekirdek neden yok?

Beyaz çekirdek, son yıllarda piyasadan neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. Bunun arkasında yatan başlıca nedenler şunlar:
- Verim: Siyah çekirdek, beyaz çekirdeğe kıyasla daha yüksek verim sağlıyor. Aynı alandan daha fazla siyah çekirdek elde edilebiliyor. Bu durum, üreticilerin tercihini siyah çekirdeğe yönlendiriyor.
- Maliyet: Beyaz çekirdeğin yetiştirilmesi, siyah çekirdeğe göre daha maliyetli. Bu da fiyatının yükselmesine neden oluyor ve tüketicileri siyah çekirdeğe yönlendiriyor
- Çin İthalatı: Son yıllarda Çin'den gelen ucuz siyah çekirdekler, yerli beyaz çekirdeğin pazar payını ciddi şekilde azalttı
- Lezzet: Siyah çekirdek, beyaz çekirdeğe göre daha tuzlu, dolgun ve lezzetli olarak algılanıyor. Bu durum, tüketicinin tercihlerini siyah çekirdekten yana kullanmasına neden oluyor