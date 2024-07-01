Ybj öldü mü? YouTube fenomeni Yunus Emre Şimşek (YBJ) sağlık durumu!

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Sosyal medya fenomeni Yunus Emre Şimşek’in sağlık durumu takipçileri tarafından merak ediliyor. YouTube platformunda özellikle Brawl Stars oyunuyla ilgili video çeken YBJ uzun bir süredir video paylaşmıyor. Takipçileri de Yunus Emre Şimşek’in neden video paylaşmadığını ve sağlık durumunu öğrenmek istiyor.

YBJ (YUNUS EMRE ŞİMŞEK) ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya fenomeni Yunus Emre Şimşek’in sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde YBJ kanalıyla tanınan Yunus Emre Şimşek’in öldüğüne dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Daha sonra ise fenomenin bazı yakın arkadaşları bu olayı yalanladı.

Şimşek, son olarak paylaştığı bir videoda askere gideceğini ve bu yüzden YouTube videolarına ara vereceğini duyurmuştu. YouTube’da 2.45 milyon, Instagram’da ise 217 bin takipçisi bulunan genç fenomen, 16 Mayıs 2024 tarihli videosunda 25 Temmuz’da askere gideceğini ve bu nedenle altı ay boyunca video paylaşamayacağını açıklamıştı.