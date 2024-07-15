WhatsApp çöktü mü, bir sorun var mı? WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? İşte son 24 saat hata raporu!

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WhatsApp çöktü mü sorusu, popüler mesajlaşmasını yoğun olarak kullananlar tarafından araştırılıyor. Uygulamada iletilerin gönderilememesi gibi herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda WhatsApp çökme raporu da kontrol ediliyor. İşte günün Whatsapp çökme raporu...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Son raporlamalara göre Whatsapp'ta herhangi bir sorun gözlenmemektedir. Ancak zaman zaman bölgesel olarak bağlantı sorunu oluşabiliyor.

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.