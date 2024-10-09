×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGüncel Haberleri

Valorant çöktü mü? 9 Ekim Valorant'ta bir sorun mu var? İşte çökme raporları son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Valorant#Riot Games#Oyun
Valorant çöktü mü 9 Ekim Valorantta bir sorun mu var İşte çökme raporları son durum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 16:54

Valorant çökme raporu, oyuna erişimde sorunla karşılaşan oyun severler tarafından merak ediliyor. Riot Games tarafından geliştirilen oyun online olarak oynanıyor. Kullanıcılar oyundaki son durumu sorguluyor. Peki Valorant çöktü mü? 9 Ekim Valorant'ta bir sorun mu var? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Valorant erişim raporu 9 Ekim... Valorant, 2020 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldü. Riot Games tarafından geliştirilen oyunda zaman zaman bölgesel ve ağ bağlantısı kaynaklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Oyunseverler, Valorant erişimde bir sorun olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Riot Games tarafından geliştirilen oyunda raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun gözlenmemektedir.

Valorant çöktü mü 9 Ekim Valorantta bir sorun mu var İşte çökme raporları son durum

VALORANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu ve taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. İlk olarak Ekim 2019'da Project A kod adı altında yayınlanan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta dönemine başladı ve ardından 2 Haziran 2020'de resmî olarak yayınlandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Valorant#Riot Games#Oyun

BAKMADAN GEÇME!