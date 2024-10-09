Valorant çöktü mü? 9 Ekim Valorant'ta bir sorun mu var? İşte çökme raporları son durum!

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Valorant erişim raporu 9 Ekim... Valorant, 2020 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldü. Riot Games tarafından geliştirilen oyunda zaman zaman bölgesel ve ağ bağlantısı kaynaklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Oyunseverler, Valorant erişimde bir sorun olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Riot Games tarafından geliştirilen oyunda raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun gözlenmemektedir.

VALORANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu ve taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. İlk olarak Ekim 2019'da Project A kod adı altında yayınlanan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta dönemine başladı ve ardından 2 Haziran 2020'de resmî olarak yayınlandı.