‘Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması’nda 4 kişi adliyede

Önceki gün sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal dahil dört kişi gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlenmişti. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kan ve saç örnekleri alınan Abdullah Gençal tutuklama, Hancı ev hapsi, Üstündağ da adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgusunun ardından Abdullah Gençal tutuklandı. Bilal Hancı ev hapsi, Mehmet Üstündağ’ın da arasında bulunduğu 2 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü ile serbest bırakıldı.

‘İLK UÇAKLA DÖNÜYORUM’

Savcılık yurtdışında olduğu tespit edilen şüphelilerden Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında da yakalama kararı çıkardı. Sanal medyadan açıklama yapan Esat Yontunç, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilgim olmamıştır. Alnım ak. Kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme dönüyorum” dedi.