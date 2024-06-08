Tuva ne demek, ne anlama geliyor? Tuva ismi Kuran’da geçiyor mu?

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Tuva isminin anlamı merak ediliyor. Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracıyla ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden gerçekleşti. Bu gelişme dikkatle takip edilirken Tuva isminin anlamı da araştırılmaya başlandı.

TUVA NE DEMEK, TUVA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Tuva ismi; Arapça coğrafyasında mukaddes bir vadi olan Tuva Vadisi'nden gelmektedir. Kelime manası övülmüş anlamına gelir.

TUVA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Tuva İSMİ Kur'an'da iki yerde bahsedilen mukaddes bir vadidir. İlki, Allah'ın Musa peygamber ile yanan ağaç vasıtasıyla burada konuştuğundaki olayıdır. Bir diğeri ise, Musa peygamberin Mısır'dan çıktıktan sonra bu vadiye geldiğinde olmuştur.

Kur'an'da iki yerde geçen (Tâhâ, 20/12; Naziat, 79/16) Mukaddes Vadi Tuva, Şam çölünde Tur-i Sina dağının eteğinde bir vadidir Tuva Vadisi.