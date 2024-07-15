TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ VE GÜNÜ 2024 | Dolunay ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

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Dolunay ne zaman sorusu astroloji tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Dolunay ve yeni ay, astrolojide her ay meydana gelirken, burçlar üzerindeki etkilerini yakından takip edenler de Temmuz ayı dolunay tarihini sorguluyor. İşte detaylar...

TEMMUZ DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı dolunayı 21 Temmuz Pazar günü saat 13.16’da Oğlak burcunda gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.