Sosyal medyada bir garip tartışma.. Karınca yemek zehirler mi?

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Karınca yemek, genellikle zehirlenmeye neden olmaz. Dünya genelinde bazı kültürler, karıncaları ve diğer böcekleri protein kaynağı olarak tüketir. Ancak, karıncaların bazı türleri, özellikle zehirli maddeler salgılayan türler, potansiyel olarak zararlı olabilir. Örneğin, bazı karınca türlerinin ısırıkları ve salgıladıkları asitler ciltte tahrişe neden olabilir.

Eğer yanlışlıkla birkaç karınca yediyseniz, genellikle endişelenecek bir durum yoktur. Ancak, alerjik reaksiyon belirtileri veya rahatsızlık hissederseniz, bir sağlık uzmanına danışmanız iyi olacaktır.