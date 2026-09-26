Şişli’de korkunç olay! 25 yaşındaki Yağız Bilik, yatağında ölü bulundu

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Olay, saat 17.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev arkadaşı Yağız Bilik’i yatağında hareketsiz halde gören Hamza Berk Ö. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Bilik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ifadesine başvurduğu ev arkadaşı Hamza Berk Ö.; dün gece ters dubleks olan evlerinin üst katında kız arkadaşı D.Ç.P. (23) ile birlikte vakit geçirdiklerini, Yağız Bilik’in saat 04.00 sıralarında eve alkollü şekilde geldiğini, Bilik’in bilinen bir rahatsızlığının bulunmadığını ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını belirtti. Bilik’in eski sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu da söyleyen Hamza Berk Ö., bu arkadaşlık nedeniyle Bilik ile arasının bir süredir bozuk olduğunu ifade etti.

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SORUŞTURMA BAŞLADI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yağız Bilik’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcı, evde bulunan Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.’nin tanık olarak ifadelerinin alınması istedi. Soruşturma sürüyor.