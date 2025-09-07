×
Gündem Haberleri

Rektör atamaları yapıldı… Prof. İnci yeniden Boğaziçi’ne

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Prof. Dr. Mehmet Naci İnci#Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 07:00

BAZI üniversitelerde rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi yeniden atandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nurullah Okumuş yerine Prof. Dr. Adem Aslan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper yerine Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Kurt yerine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi.           

 

 

