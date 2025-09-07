Rektör atamaları yapıldı… Prof. İnci yeniden Boğaziçi’ne

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi yeniden atandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nurullah Okumuş yerine Prof. Dr. Adem Aslan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper yerine Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Kurt yerine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi.