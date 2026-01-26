Patriotzede Murat barış istiyor

Haberin Devamı

22 Ocak 1991’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde sokakta oynarken Patriot parçasının başına isabet etmesiyle yaralanan Genç, önce Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı.

İncirlik Üssü’ndeki ABD’li yetkililer hatayı kabul ederek özür diledi. Resmi açıklamada, “Patriot füze rampalarından birinde ABD’li uzmanlar tarafından yapılan işlem sırasında yanlış bir kilitlenme sonucu füzelerden biri ateşlendi ve havaya fırladı. Ancak füze belirli bir hedefe yöneltilmediği için bir süre sonra havada kendi kendini imha etti” denildi.

Başında o günden kalan izler duruyor.

12 AMELİYAT GEÇİRDİ

2 kez başından, 10 kez de ayaklarından ameliyat olan, konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken Murat Genç’e olayın daha fazla büyümemesi amacıyla İncirlik Üssü’nde görevli ABD’li yetkililer sahip çıktı. ABD’ye götürülerek tedavi edileceği sözü verilen Genç’in şoförlük yapan babası Mustafa Genç, İncirlik Üssü’nde işe alındı. Murat Genç, İncirlik Üssü’nde ABD’li doktorların gözetiminde 5 yıl boyunca ağırlıklı olarak fizik tedavi gördü.

SADDAM BELGESELİNDE

Ancak olayın zamanla gündemden düşmesiyle birlikte ABD’li yetkililer, Murat Genç’i ABD’ye götürmediği gibi uygulanan fizik tedavi hizmetini de sonlandırdı. Daha sonra hayatına devam eden Genç’in yaşamı ‘Saddam Bandı’ adlı belgesele de konu oldu. Belgeselin yayınlanmasının ardından Murat Genç, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alındı.

SAVAŞ GÖRMEK İÇİMİ ACITIYOR

Şimdi 42 yaşında olan Murat Genç, televizyonlarda savaş görüntüleriyle karşılaştığında geçmişte yaşadıklarının yeniden aklına geldiğini söylüyor: “Bu acıları ben yaşadım, bir başkasının aynı şeyleri yaşama ihtimali beni çok üzüyor. Ben yandım, başkaları yanmasın istiyorum. Savaş haberlerini görmek ve okumak istemiyorum ancak istemesem de karşıma çıkıyor. Savaşın hiçbir kazananı yok. Gazze’de masum kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi içimi acıtıyor. Bu görüntüleri gördükçe büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşların bir an önce sona ermesini, dünyanın barış içinde yaşamasını istiyorum.”

