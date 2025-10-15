Özel’den Brüksel yanıtı: CHP hakkını arıyor

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Sayın Erdoğan öyle bir anlayışa sahip ki ‘Geçmişte kendisine helal olan, şimdi onun yönettiği ülkede muhalefete haramdır. O bir çerçeve çizecek, muhalefet onun içinde yapılacak. Çizdiği sınırların dışına çıkılmayacak. O iktidarını sürdürecek, bir taraf acı çekmeye, sömürülmeye devam edecek.’

O DEVİR KAPANDI

Hiç kusura bakmasın o devir kapandı. Başörtüsü sorunu varken AİHM’e gidip dava açacak, devletten tazminat alacaksın. Bu, Avrupa’ya şikâyet etmek olmayacak. AK Parti’ye kapatma davası açılacak, üçerli, dörderli heyetler yapacaksın. Kendi ülkendeki bir yargı sürecini dünya başkentlerine anlatacaksın. Bu, meşru olacak. 15 Temmuz’da biz senin bize yaptığın husumetleri, haksızlıkları, her şeyi bir kenara bırakıp, demokrasinin yanında ve darbenin karşısında bulunacağız. Sabah ilk teşekkür telefonunu bize açacaksın, sonra da diyeceksin, ‘CHP’nin uluslararası bağlantıları çok güçlü. Yardım edin de bu darbeyi dünyaya birlikte anlatalım.’ O zaman bunların hepsi olacak. Yani darbenin mağduruyken yurtdışına gidip anlatacaksın. Sonra yıllar önce ‘Bu demokrasi bizim anlayışımıza ne kadar uygun’ diyene, ‘Bir trendir, tramvaydır. İşimize geldi bindik, işimize gelmediğinde ineriz’ dediğin yaklaşımla uyumlu olarak; yıllarca seçim kazanınca ‘milli irade’, bir kere kaybedince ‘kirli irade’...



KIRILAN KOL BİZİM

Sayın Devlet Bahçeli dedi ki ‘Kol kırılsın, yen içinde kalsın istiyoruz.’ Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, saldırılan haysiyet bizim, aşağılananlar bizim arkadaşlarımız, aileleriyle tehdit edilenler bizim arkadaşlarımız. Sayın Bahçeli, ‘Kızılcık şerbetini Tayyip Erdoğan’ın etrafı içsin’ diyorsunuz. Ama biz kan kusalım ‘Kızılcık şerbeti içtik’ diyelim istiyorsunuz. Kusura bakmayın hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır. CHP, milletiyle birlikte ayaktadır, hakkını aramaktadır, sonuna kadar da arayacaktır. Yurtdışına çıktığımızda Türkiye’nin partisiyiz.”

TRUMP’IN ŞIMARIK ŞOVU



Mısır’da Trump’ın şımarık ve alaycı şovunu bütün dünya ibretle izledi. İmzalanan şey barış anlaşması değil, ateşkes mutabakatı. Erdoğan’ın imzasıyla poz verdiği belge, bir niyet beyanı. İçinde bağımsız Filistin devleti yok, iki devletli çözüme atıf yok.

BAHÇELİ’YE: AKRAN DAYANIŞMASI

Devlet Bey kendi söylediklerine bakmaz, ‘Efendim maksimalist talepler olmasın.’ Bir maksimalizm varsa dünkü söylemiyle bugünkü söylemine bakacak. Bu ülkenin gençlerinin birlikte yaşama iradesi var. Bu iş 80 yaş üzeri akran dayanışmasına kurban edilemez.

TÜRKİYE-BELÇİKA KARŞILAŞTIRMASI

Özel, grup toplantısında Belçika’daki emekli aylığı ve asgari ücret ile Türkiye’deki emekli aylığı ve asgari ücreti karşılaştırdı. Her iki ülkede asgari ücretle aynı arabanın kaç aylık kazançla alınabileceğini gösterdi.



MANSUR YAVAŞ’LA GÖRÜŞTÜ: VERİLEMEYECEK HESABI YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konser soruşturması nedeniyle hakkında soruşturma izni istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı dün Meclis’teki makamında kabul etti. Özel, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Yavaş’ın verilmeyecek hesabının olmadığını söyledi. Görüşmede Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner da yer aldı.