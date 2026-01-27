Özel’den Bahçeli yorumu: Erken seçime kapıyı kapattı

Haberin Devamı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti dün CHP Genel Merkezi’nde kabul eden Özel, “Tüm yaşadığımız zorluklarda ve acılarda, ki kayıplarımız oldu, ilk telefonu açan, ilk ziyaretimize gelen ve her zaman dayanışma gösteren Sayın Mahmut Arıkan’a ve 81 ilde CHP örgütleriyle tam bir dayanışma halinde, bir kardeşlik hukukuna bağlı olarak siyaset yapan tüm SP teşkilatına çok teşekkür ediyorum. ” dedi. Özel, şu açıklamalarda bulundu:

KAPIYI ARALASA

“Sayın Bahçeli, erken seçime kapıyı kapattı. Sayın Bahçeli, erken seçime kapıyı açtığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını başlatmıştı. Kendisi bir üçlü koalisyondaydı ve çok zorlukları olan bir koalisyondu. Deprem geçmişti ve büyük bir ekonomik kriz, çok katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu. Ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı, vatandaşın rahat edeceği ve hükümete tepkinin azalacağı bir süreçte, en dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak iktidarı oluşturan üç partinin de baraj altı kalmasıyla tek başına iktidarı yakaladı.

O GÜN 8 ÇEYREK ALTINDI

O gün, Sayın Bahçeli’nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Bu süreci Sayın Bahçeli’nin erken seçim çağrısı başlattı. Şimdi Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikâyetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanılamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor.

BÜYÜKLÜK YAPMAYACAKMIŞ

Erken seçime bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti’ye erken seçim kapısını aralayan, AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor. O gün öyle davranan bugün böyle davranıyorsa, emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten. ‘Efendim o tuzaklara düşmezmiş.’ Biz, Devlet Bey’e ‘Sen tuzağa düş, düşme’ demiyoruz ki. Ama ‘Emekliyi düştüğü yerden gel birlikte kaldıralım’ diyoruz.”

CHP Lideri Özel, en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma konusunda da “Klasik anayasaya aykırılık başvurularından farklı, arkadaşlar detaylı olarak çalışıyorlar” dedi.

KREŞTE TEMAS YOK

Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki Yürütme Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“Türkiye, ağır bir uyuşturucu sorunuyla karşı karşıyadır. Eğer uyuşturucu ile mücadele edecekseniz önce parayı takip edeceksiniz. Kara para aklama hatlarını keseceksiniz. MASAK’tan birileri bununla ilgili bir şeye kalktığında MASAK’taki tüm uzmanların kökü kazınıyorsa, büyük para hareketlerini MASAK nasıl takip etsin? Etkin mücadele yürütmek için MASAK yeniden yapılandırılmalı, özerkleştirilmeli, özgürleştirilmeli ve her türlü siyasi baskından arındırılmalıdır.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Kreşte tam 35 kamera var. Ve kreşte kör nokta yok. Kurallar gereğince spor yaptıran öğretmenin öğrenciye temas etmesi yasak. Görüntülere göre de hiçbir temas yok. Ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Yoksullarının faydalandığı İBB‘deki 127, Türkiye’deki 785 kreşimizi karalamaya kimsenin gücü yetmez.