Özel: Salona bekliyoruz

CHP Lideri Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği’ni ziyaretinin ardından “Gerek sayılı muhalefet günlerimizde, gerekse milletin büyük bir umutla beklediği iktidar günlerimizde Türk Eczacıları Birliği’nin önerilerini, taleplerini yerine getireceğimiz bir sürecin içerisinde olmayı bekliyoruz” dedi. Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik. Haklarını helal etsinler” sözleri için de şunları söyledi:

KİMSE GARİBAN DİYEMEZ

“Özlem Hanım ‘gariban’ demiş. Gariban demek, sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da CHP, emeklisine sahip çıkıyor ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek.

SEYYANEN 8 BİN LİRA

Malum Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP dün (önceki gün) yedinci maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler. Nedir yedinci maddedeki önerimiz? Birincisi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bunun kanuni güvence altına alınması. Ama yetmez. 20 bin lirayla asgari ücret arasındaki 8 bin liranın üzerindeki farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi. Yani sadece en düşüğü asgari ücret yapmak değil, bugün 28 bin lira yapanı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz. Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şey para bulanların buna para bulamamasının...

YENİ ÖNERİLERİMİZ OLACAK

Yani kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin bu derdinde çözüm bulamamasının izahı yoktur. Peki yedinci madde geçti, gitti. Ne olacak? Biz, CHP olarak bu yasanın son oylamasından önce iktidar-muhalefet tüm milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz. Bu noktada yeni çabalarımız olacak, yeni önerilerimiz olacak. Bir kez daha dün reddettikleri maddeye ‘evet’ oyu vermelerinin iç tüzükte imkânları vardır.”

İNFAZ KANUNU YENİLENMELİ

Özgür Özel, dün akşam katıldığı Karar TV canlı yayınında da özetle şunları söyledi:

(En düşük emekli maaşı) “Devlet Bey’in hatırı için 20 binin üzerindeki her rakama oy vereceğiz. Geçen hafta biraz ümitliydik ama Devlet Bey’in bu yaklaşımıyla ümitlerimiz kırıldı.

(Suriye’deki gelişmeler) Suriye’de 2 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor. Suriye’de sadece YPG’liler yaşıyor diye bir bakış açıları var. Ben ne Suriye’de ne Türkiye’de terör olsun istemiyorum.

(Terörsüz Türkiye ne olacak?) Raporun birlikte sahiplenilmesi önemli. Büyük bir sorunu ortadan kaldırmak büyük bir cesaret işi.

(Yeni İnfaz Kanunu’na ihtiyaç var mı?) Şüphesiz var. TCK’mız aslında önemli düzenlemeleri olduğu bir infaz kanunuydu. Ama ona emek verenlerin, “Bu bizim yaptığımız kanun değil” dediği berbat bir süreç var. Şu anda hem TCK’nin hem de infaz kanununun baştan ele alınması lazım. Yamalardan oluşuyor.”

TEKRAR OYLAMA İMKÂNI VAR

“Sayın Meclis Başkanvekili’nin meseleye yapıcı yaklaşımı, adilane yaklaşımı, elbette mensubu olduğu partinin kararı ayrıdır ama müzakerenin en adil şekilde olmasına gayret gösteriyor. Emekliler açısından bu kadar önemli bir konuda dün Meclis’te sahte pusula kullanılması... Yani emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar. Olmayanın yerine oy kullanıyorlar. Bu konuda Sayın Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın tutumu da çok kıymetlidir. Emekliler bütün ümitlerini kaybetmeden önce biz bu 20 bin liraya elbette ‘hayır’ diyeceğiz ama bütün milletvekillerinin ‘evet’ diyebileceği bir seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasıyla ilgili bir çabamız, bir gayretimiz olacak. Son bir kez daha.”

KAMER GENÇ’İ UNUTMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i vefatının 10’uncu yıldönümünde andı. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’da Kamer Genç ile çektiği fotoğrafını ve mezarı başındayken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, “Kamer ağabey doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10’uncu yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)