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ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları 2024 açıklandı! Uzman Yardımcılığı sınav sonucu sorgulama ekranı

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#ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları#Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları 2024#ÖSYM
ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları 2024 açıklandı Uzman Yardımcılığı sınav sonucu sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:30

ÖSYM uzman yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sözlü sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. ÖSYM uzman yardımcılığı sınavı 11 Şubat 2024 tarihinde yazılı, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü olarak yapılmıştı. İşte ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları 2024 sorgulama ekranı!

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11 Şubat 2024 tarihinde yazılı, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü olarak yapılan ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları 2024 açıklandı. Yapılan açıklamayla mülakat sonuçlarının adayların erişimine açıldığı bildirildi. Sonuçlar, -sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

11 Şubat 2024 tarihinde yazılı, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınavı yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın sözlü sınav değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2024 tarihinde Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle erişebilecektir.

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