Ömer Temelli kimdir, nereli, ne iş yapar? İşte Fenerbahçe geçmişi...

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Ömer Temelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapmış ve farklı dönemlerde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde etkin bir rol oynayan Temelli, futbol altyapısından basketbol takımına kadar birçok alanda görev yapmıştır. Peki, Ömer Temelli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Ömer Temelli hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ÖMER TEMELLİ KİMDİR?

Ömer Temelli, 2 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen Trabzon, Sürmenelidir. Eğitim hayatını Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Temelli, iş hayatına yurtdışı mümessillikleri ve inşaat işleriyle devam etmiş, ayrıca İstanbul Fenerbahçe'deki Dalyan Club'ün sahibi olmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Temelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar boyunca farklı pozisyonlarda görev yapmıştır​

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ÖMER TEMELLİ KARİYERİ

Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki kez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe yönetim kurulunda yer almıştır. Fenerbahçe'de stad, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, taraftar kart, Fenercell ve futbol altyapısından sorumlu asbaşkanlık gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Temelli, 2018'de Ali Koç'un yönetim listesinde de asil aday olarak yer almış ve 2021'de açıklanan yönetim kurulu listesinde yine asil üye olarak görev yapmıştır​