×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT ve Emniyet'in operasyonuyla şebeke çökertildi! Türkiye'deki 6 İran casusu tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Casus#MİT#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 12:10

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, İran istihbarat servisi adına Türkiye'de bilgi toplayarak "siyasal ve askeri" casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde "siyasal ve askeri casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 6 şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensupları ile Türkiye'de irtibatı bulunan ve hem Türkiye'de konuşlu askeri üs ile önem arz eden bölgeler, hem de yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya duyurdu: Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi yakalandıHaberi görüntüle

Şüphelilerin, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne yönelik keşif/gözetleme ile Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere SİHA sevkiyatı faaliyetlerinde yer aldıkları ve topladığı istihbari bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları da belirlendi.

Haberin Devamı

Bunun üzerine İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözden KaçmasınMeteorolojide 2025in enleri açıklandı: İşte en soğuk ve en sıcak il... Dikkat çeken sıcaklık farkıMeteoroloji'de 2025'in 'en'leri açıklandı: İşte en soğuk ve en sıcak il... Dikkat çeken sıcaklık farkıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Casus#MİT#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!