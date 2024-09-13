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Minibüsün çarptığı ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

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#Erzurum#ATV#Kaza
Minibüsün çarptığı ATVnin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 14:35

Erzurum'un Oltu ilçesinde, minibüsün çaptığı ATV'nin sürücüsü Süleyman Düzenli (74), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Oltu Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Ardahan istikametine giden A.Ç. yönetimindeki 34 HAG 675 plakalı kapalı kasa minibüs, aynı yöne giden Süleyman Düzenli'nin kontrolündeki ATV'ye kavşakta ani dönüş yapması sonucu yandan çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Düzenli, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düzenli'nin cenazesi, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Minibüs sürücüsü A.Ç. gözaltına alınıp Oltu Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Erzurum#ATV#Kaza

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