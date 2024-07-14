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Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

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#Mardin#TIR#Kaza
Mardinde TIRın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 17:06

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut (70), TIR'ın çarpması ile hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde Mardin-Midyat kara yolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. T.O. (44) yönetimindeki TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bulut savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Bulut'un cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan T.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Bulut'a TIR'ın çarptığı, ardından yola savrulan yayaya çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

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#Mardin#TIR#Kaza

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