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Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çekmişti... Tutuklandı

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#Şanlıurfa#Abdullah Kabakulak#Cinayet
Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çekmişti... Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 14:19

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı (42) öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken S.K. (17) yakalanıp, tutuklandı.

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Urfa Kapısı Mahallesi'nde 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., akaryakıt istasyonun bahçesinde gördüğü Abdullah Kabakulak'a cebindeki bıçağı çıkararak saldırdı. Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı. Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi. S.K. gizlendiği adreste polis ekipler tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çekmişti... Tutuklandı

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#Şanlıurfa#Abdullah Kabakulak#Cinayet

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