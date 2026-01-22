×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay… Kiralamak için baktığı dairenin balkonundan düşüp öldü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kiralama Faciası#Balkon Kazası
Kahreden olay… Kiralamak için baktığı dairenin balkonundan düşüp öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 19:22

BURSA’da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17’nci katındaki dairenin balkonundan düşen Özgür Demirtaş (44), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı apartmanda meydana geldi. Kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak bir apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmeye gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kahreden olay… Kiralamak için baktığı dairenin balkonundan düşüp öldü

Haberin Devamı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kiralama Faciası#Balkon Kazası

BAKMADAN GEÇME!