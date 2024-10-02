×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGüncel Haberleri

İstenmeyen adam nedir? İsrail BM Genel Sekreteri Guterres’i "Persona non grata" ilan etti!

Güncelleme Tarihi:

#Persona Non Grata#İstenmeyen Adam#Antonio Guterres
İstenmeyen adam nedir İsrail BM Genel Sekreteri Guterres’i Persona non grata ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 16:45

İsrail, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, kararı "İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını kesin bir dille kınayamayan biri İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir." ifadesiyle duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte istenmeyen adam nedir? sorusu gündeme geldi. İşte persona non grata kelimesinin anlamı…

Haberin Devamı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtildi. Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi.

İSTEYNMEYEN ADAM “PERSONA NON GRATA” NEDİR?

Persona non grata, devletler arası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin merkezi hükûmeti tarafından yasaklanan yabancı kişi veya kişiler için kullanılan Latince diplomatik bir terim. Kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul edilir.

Haberin Devamı

Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri istenmeyen kişi ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde mütekabiliyet gereği karşılık verebilmektedir. Bir ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerde savaş ilanı hariç gelinebilecek en üst kritik noktayı ifade etmektedir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Persona Non Grata#İstenmeyen Adam#Antonio Guterres

BAKMADAN GEÇME!