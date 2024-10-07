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MGM uyardı: İstanbul’da bugün (7 Ekim) yağmur var mı? Bugün hava yağmurlu mu olacak? 7 Ekim Pazartesi hava durumu raporları!

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#7 Ekim Hava Durumu#Bugün Yağmur Var Mı#İstanbul'da Yağmur Yağacak Mı
MGM uyardı: İstanbul’da bugün (7 Ekim) yağmur var mı Bugün hava yağmurlu mu olacak 7 Ekim Pazartesi hava durumu raporları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 02:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacağını açıkladı. Bugün İstanbul’da yağmur var mı? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Yeni haftanın da başlamasıyla birlikte işe ya da okula gidecek kişiler yağmur durumunu merak ediliyor. Peki, 7 Ekim İstanbul’da yağmur yağacak mı? İşte 7 Ekim Pazartesi hava durumu raporları!

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Bugün yağmur yağacak mı sorusu 7 Ekim Pazartesi haftanın ilk mesai günü merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak. Peki, İstanbul’da bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak?

7 EKİM BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI, YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da ise meteoroloji tahminlerine göre pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Paylaşılan veriler hava sıcaklığında düşüş yaşanmayacağını gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak.

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Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nin kuzeyini etkisi altına alması beklenen gök gürültülü sağanakların, pazartesi günü Trakya hariç Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde etkili olması bekleniyor.

Salı günü, Samsun çevreleri ve Doğu Karadeniz'in tamamı ile Malatya, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanaklar hakim olacak. Yağışlı hava, çarşambadan itibaren yurdu terk ederken 81 ilin tamamında açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu hava durumunun olacağı tahmin ediliyor.

 

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