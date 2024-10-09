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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 9 Ekim: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ listesi...

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#İstanbul#Elektrik#Elektrikler Saat Kaçta Gelecek
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 9 Ekim: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek İşte BEDAŞ listesi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 15:26

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi listesi, ilçe ve mahallelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elektrik kesinti listesi, ilçe ve mahalleleri ile gün gün BEDAŞ tarafından açıklanıyor. Yayınlanan liste kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisi detaylarıyla açıklandı. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 9 Ekim Çarşamba BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

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9 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar detayları araştırıyor. Yapılan kesintiden dolayı vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtını sorguluyor. Kesinti yapılacak lçe ve mahalleler ile saat bilgileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. İşte detaylar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

9 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

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BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

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#İstanbul#Elektrik#Elektrikler Saat Kaçta Gelecek

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