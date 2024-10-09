İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 9 Ekim: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ listesi...

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9 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar detayları araştırıyor. Yapılan kesintiden dolayı vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtını sorguluyor. Kesinti yapılacak lçe ve mahalleler ile saat bilgileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. İşte detaylar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

9 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

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BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA