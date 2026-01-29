×
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Beyoğlu’nda otelde yangın

Güncelleme Tarihi:

İstanbul Beyoğlu’nda otelde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 22:35

BEYOĞLU'nda 4 katlı otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otele yayıldı. Yangın da mahsur kalan 3 kişi, otel çalışanları tarafından kurtarıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi’ndeki 4 katlı otelde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otele yayıldı. Yangın sırasında mahsur kalan 3 kişi otel çalışanları tarafından kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı. Yangın nedeniyle otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

