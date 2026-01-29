İstanbul Beyoğlu’nda otelde yangın

Haberin Devamı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi’ndeki 4 katlı otelde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otele yayıldı. Yangın sırasında mahsur kalan 3 kişi otel çalışanları tarafından kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı. Yangın nedeniyle otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.