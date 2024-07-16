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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 || Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları ve puanları (Devlet ve özel üniversite)

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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 || Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları ve puanları (Devlet ve özel üniversite)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 15:18

Hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle merak ediliyor. Hedefledikleri üniversite ve bölümlerde üniversite eğitimini gerçekleştirmek isteyen adaylar puan ve başarı sıralamasına göre tercihlerini şekillendirecek. Hukuk Fakültesi'nde eğitim almayı planlayan adaylar taban puanları listesine odaklandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde yer alan üniversitelerde öğrencilere hukuk eğitimi imkanı da tanınıyor. Peki 2024 Hukuk taban puanları ve sıralamaları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte Hukuk Fakültesi taban puanları!

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Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık eğitim bölümleri YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. Tercih takviminin açıklanmasının ardından adaylar işlemlerini AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar tercih yaparken başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları dikkate alacak. Peki Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili detaylar...

HUKUK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 henüz belli olmadı. Son olarak 2023 yılına ait hukuk bölümü taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2024 taban puanları bilgisi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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