HUKUK TABAN PUANLARI 2024 || Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları ve puanları (Devlet ve özel üniversite)

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Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık eğitim bölümleri YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. Tercih takviminin açıklanmasının ardından adaylar işlemlerini AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar tercih yaparken başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları dikkate alacak. Peki Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili detaylar...

HUKUK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 henüz belli olmadı. Son olarak 2023 yılına ait hukuk bölümü taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2024 taban puanları bilgisi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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YKS 2023 HUKUK FAKÜLTESİ PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ