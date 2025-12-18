Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası

Haberin Devamı

Avcılar Belediyesi tarafından 2015-2016 yıllarındaki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 25 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hanay Handan Toprak Benli ‘İhaleye fesat karıştırma’, Resmi belgede sahtecilik’, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçundan toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Ayrıca Benli hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıl hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bazı belediyelere danışmanlık yaptığı belirtilen Erkan Karaarslan ise, ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan 5 yıl 6 ay, ‘Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya azmettirme’ suçundan 1 yıl 9 ay 5 gün, ‘Zincirleme şekilde kamu görevlisine resmi belgede sahteciliğe azmettirme’ suçundan 5 yıl 6 ay, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 9 ay, ‘Malvarlığını yurt dışına çıkarma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Davada diğer sanıklar için de farklı oranlarda cezalar verildi.