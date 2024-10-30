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Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Ekim elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul#Elektrik
Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek 30 Ekim elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 15:22

Elektrik kesintisi ne zaman, hangi ilçelerde olacak? 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi listesi ve saat detayları BEDAŞ sorgulama ekranına yansıdı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından açıklanan planlı kesinti listesi doğrultusunda bazı ilçe mahallerde belirlenen saat aralığında kesintisi yapılacak. Peki Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Ekim elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı...

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Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi mahalle ve saat bilgisi 30 Ekim Çarşamba günü kesinti durumu ile karşı karşıya olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş saatlerini duyurdu. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

30 Ekim 2024 Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi,

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul#Elektrik

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