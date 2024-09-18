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Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 18 Eylül BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı!

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul Elektrik Kesintisi#BEDAŞ
Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek 18 Eylül BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:46

18 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulanıyor. Planlı kesinti dahilinde zaman zaman bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanıyor. BEDAŞ, belli süreliğine uygulanacak kesinti programını resmi internet sitesi ile duyuruyor. Peki bugün elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

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BEDAŞ elektrik kesintisi mahalle ve saat listesi, 18 Eylül Çarşamba günü kesinti durumu ile karşı karşıya olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul Elektrik Kesintisi#BEDAŞ

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