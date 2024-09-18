Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 18 Eylül BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı!

Haberin Devamı

BEDAŞ elektrik kesintisi mahalle ve saat listesi, 18 Eylül Çarşamba günü kesinti durumu ile karşı karşıya olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA