Elektrik kesintisi sorgulama listesi: 17 Ekim elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi listesi, ilçe ve mahallelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elektrik kesinti listesi, ilçe ve mahalleleri ile gün gün BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

17 EKİM ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

17 Ekim Perşembe günü elektrik kesintisi yapılan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Silivri, Şişli.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde belirlenen program doğrultusunda planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA