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Elektrik kesintisi sorgulama listesi: 17 Ekim elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul#Elektrik
Elektrik kesintisi sorgulama listesi: 17 Ekim elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 15:30

17 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı bölgelerinde kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kurumlar tarafından yayınlanan listede kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisi detaylarıyla açıklandı. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 17 Ekim Perşembe BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

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İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi listesi, ilçe ve mahallelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elektrik kesinti listesi, ilçe ve mahalleleri ile gün gün BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

17 EKİM ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

17 Ekim Perşembe günü elektrik kesintisi yapılan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Silivri, Şişli.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde belirlenen program doğrultusunda planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul#Elektrik

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