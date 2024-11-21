×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGüncel Haberleri

Elektrik kesintisi sorgulama ekranı 21 Kasım: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Güncelleme Tarihi:

#Elektrik#İstanbul#Elektrikler Ne Zaman Gelecek
Elektrik kesintisi sorgulama ekranı 21 Kasım: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:07

Elektrik kesintisi sorgulama ekranı, 21 Kasım Perşembe günü bölgelerinde kesinti olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından açıklanan planlı kesinti listesi doğrultusunda bazı ilçe mahallerde belirlenen saat aralığında kesintisi yapılıyor. Peki Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 21 Kasım 2024 elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı...

Haberin Devamı

Elektrik kesintisi ne zaman, hangi ilçelerde olacak? 21 Kasım Perşembe elektrik kesintisi listesi ve saat detayları BEDAŞ sorgulama ekranına yansıdı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş saatlerini duyurdu. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

21 Kasım 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler şu şekilde: Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sarıyer.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrik#İstanbul#Elektrikler Ne Zaman Gelecek

BAKMADAN GEÇME!