Elektrik kesintisi sorgulama ekranı 21 Kasım: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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Elektrik kesintisi ne zaman, hangi ilçelerde olacak? 21 Kasım Perşembe elektrik kesintisi listesi ve saat detayları BEDAŞ sorgulama ekranına yansıdı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş saatlerini duyurdu. İşte ayrıntılar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

21 Kasım 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler şu şekilde: Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sarıyer.