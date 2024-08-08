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Elektrik kesintisi sorgulama 8 Ağustos: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul#Elektrik
Elektrik kesintisi sorgulama 8 Ağustos: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:10

İstanbul elektrik kesintisi, 8 Ağustos Perşembe günü mahalle mahalle sorgulanıyor. BEDAŞ tarafından belirlen ilçe ve mahallelerde planlı kesinti kapsamında elektrik kesintisi uygulanıyor. Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek yerleri, kesinti başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. Peki Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ağustos Perşembe kesinti listesi...

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BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

8 Ağustos Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler şu şekilde: Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Sultangazi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden sorgulanabiliyor.

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BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

 

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#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#İstanbul#Elektrik

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