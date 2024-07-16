ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2024 || Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve puanları (Devlet ve özel üniversite)

Haberin Devamı

Çocuk Gelişimi taban puanları... Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık eğitim bölümleri YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Çocuk Gelişimi taban puanları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. Tercih takviminin açıklanmasının ardından adaylar işlemlerini AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar tercih yaparken başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları dikkate alacak. Peki Çocuk Gelişimi taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili detaylar...

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Çocuk Gelişimi taban puanları 2024 henüz belli olmadı. Son olarak 2023 yılına ait Çocuk Gelişimi bölümü taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2024 taban puanları bilgisi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Haberin Devamı

YKS 2023 ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ