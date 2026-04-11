‘Çocuğa taciz’ sanığı Hasbi Dede CHP’den ihraç edildi

CHP’den yapılan yazılı açıklamada, Hasbi Dede’nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Yüksek Disiplin Kurulu’muzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi. Öte yandan Hasbi Dede, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SUÇLAMALAR

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hasbi Dede’nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat’ta Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuklandığı belirtilmişti. Dede’nin, bu nedenle Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti. Soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alınmıştı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI

Dede ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtmişti.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti. İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtmişti. Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dede, mahkemenin ara kararıyla tahliye edilmişti.

TACİZ MAĞDURU KAZADA ÖLMÜŞTÜ

Taciz mağduru olan 16 yaşındaki Tuana T. ise 28 Mart’ta Giresun’un Görele ilçesi Karadeniz Sahilyolu’nda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.