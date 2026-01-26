×
CHP’den kreş açıklaması

CHP’nin “aile ve sosyal hizmetlerden” sorumlu “Gölge Bakanı” Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kreşinde bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasına ilişkin açıklama yaparak, başarılı bir sosyal hizmet modelinin kriminalize edilmeye çalışıldığını savundu.

İstanbul’da Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri adı altında 127 merkezde 12 bin 696 çocuk kapasitesi ile hizmet verildiğini belirten Nazlıaka, bu merkezlerin sadece belediye değil; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mülkiye Teftiş Kurulu’nca da defalarca denetlendiğini söyledi. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini kaydeden Nazıaka, şöyle dedi:

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

“Olay, bazı yayın organlarında iddia edildiği gibi ailenin beyanıyla değil; çocuğun öğretmeni tarafından yapılan gözlemle ortaya çıkmıştır. Öğretmenin durumu fark ederek durumu tutanak altına alması, aileyi bilgilendirmesi ve süreci başlatması çocuk koruma açısından örnek bir uygulamadır. Bu çerçevede, kamera görüntüleri aileyle ve adli makamlarla eksiksiz paylaşılmış, adli süreçlere tam uyum sağlanmış, görevli personel soruşturmanın selameti gereği görevden uzaklaştırılmış, 12 Ocak 2026 tarihli emniyet incelemesinde kamera kayıtlarında olağandışı bir durum tespit edilmemiştir. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin henüz Adli Tıp raporları tamamlanmadan yazılı basında servis edilmesi, başlı başına çocuğun üstün yararı ilkesinin ihlalidir. Adli soruşturma tamamlanmadan yapılan açıklamalar, halkı yanlış yönlendirmektedir.”

BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklanmıştı.              

 

 

 

