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Çanakkale'de Ramazan geleneği: Sahura şarkı ve türkülerle kalkıyorlar

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#Ramazan#Ramazan Gelenekleri#Çanakkale
Çanakkalede Ramazan geleneği: Sahura şarkı ve türkülerle kalkıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:18

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayanlar, sahura davul yerine şarkı ve türkülerle kalkıyor.

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Roman müzisyenler tarafından kurulan müzik grubu, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti davul yerine şarkı ve türkülerle sokak sokak dolaşıyor. Ramazan ayı boyunca kurdukları müzik grubuyla vatandaşları uyandıran müzisyenler, ramazan ayının ortasında bahşiş topluyor.

Bu geleneğin asırlık olduğunu ve dededen kalma geleneği yaşattıklarını söyleyen müzisyenlerden Zeki Dalıcı, "Ramazan başlamadan önce genç müzisyenler olarak toplanarak prova yaptık ve ramazana hazırlandık. Şarkılı, türkülü sahur geleneğini devam ettiriyoruz" dedi. Bu geleneğe uzun yıllardır tanıklık ettiğini söyleyen Ruşen Şahin (66) ise "Kendimi bildim bileli sahura şarkılarla, türkülerle kalkıyoruz" diye konuştu. 

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#Ramazan#Ramazan Gelenekleri#Çanakkale

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