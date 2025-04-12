Bozuk sucuk operasyonu: Hepsi ele geçirildi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir'de ikamet eden K.B.'nin Afyonkarahisar'dan temin ettiği bozulmuş ve içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucukları çevre illerde piyasaya süreceği yönünde istihbarat alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda, jandarma ekipleri ve Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile gerçekleştirilen operasyonda, K.B.'ye ait araçta yapılan aramada toplam 2 bin 910 kilogram bozulmuş, insan sağlığına zararlı ve etiketsiz sucuk ele geçirildi.

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında K.B.'ye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.