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Bitcoin ne kadar? FED faiz kararı öncesi 31 Temmuz Bitcoin fiyatı!

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#Bitcoin Fiyatı 31 Temmuz#Bitcoin#FED Faiz Kararı
Bitcoin ne kadar FED faiz kararı öncesi 31 Temmuz Bitcoin fiyatı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 13:54

Küresel piyasalarda tüm dikkatler Fed'in faiz kararına ve yapacağı yönlendirmelere çevrildi. Fed’in faiz kararı bitcoin, dolar, altın ve birçok piyasayı yakından ilgilendiriyor. Fed’in faiz kararı kripto para piyasasını da yakından ilgilendiriyor. 31 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00’da ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak. Piyasanın beklentisi FED’in faizi 5,5 puanda sabit tutması yönünde. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 31 Temmuz Bitcoin fiyatı!

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Piyasalarda Fed faiz kararı bekleyişi başladı. ABD’den gelen politik veriler ile şekillenen kripto para piyasası bugün finansal verilere odaklanacak. 31 Temmuz günü TSİ 21.00’da ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak. Fed’in faizi sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın eylül faiz indirimi ihtimali konusunda ipucu verip vermeyeceği merak ediliyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ 31 TEMMUZ BİTCOİN FİYATI

Bitcoin 31 Temmuz Çarşamba günü %1 düşüşle 66.190 dolardan, Türk lirası karşısında ise 2.060.451 TL‘den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) %0,2 düşüşle 3.300, BNB (BNB) %2,4 yükselişle 585, Ripple (XRP) %2,7 yükselişle 0,64, Dogecoin (DOGE) %4,7 düşüşle 0,125, Toncoin (TON) %1,9 düşüşle 6,62, Solana (SOL) %5,4 düşüşle 181 dolar civarlarında bulunuyor.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

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Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

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#Bitcoin Fiyatı 31 Temmuz#Bitcoin#FED Faiz Kararı

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