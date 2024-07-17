BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2024 || Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralamaları ve puanları (Devlet ve özel üniversite)

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Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2024, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. Tercih takviminin açıklanmasının ardından adaylar işlemlerini AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar tercih yaparken başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları dikkate alacak. Peki Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili detaylar...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2024 henüz belli olmadı. Son olarak 2023 yılına ait Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2024 taban puanları bilgisi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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YKS 2023 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ