Başlıca gündem Filistin davası

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki temaslarını tamamlayarak dün Mısır’a gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Al-İttihadiye Sarayı’nda resmi karşılama töreni yapıldı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri 7 anlaşmanın imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şöyle konuştu: “Şahsıma ve heyetime gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Sayın Sisi’ye ve bizleri büyük bir muhabbetle karşılayan Mısırlı kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

TİCARET HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8-9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz, bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. İkili deniz ticareti, taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

GAZZE’NİN YENİDEN İMARI

Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır’la birlikte çalışıyoruz. İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze’nin yeniden imarı için de aynı şekilde elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle, Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri işbirliği için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

İRAN’A DIŞ MÜDAHALE RİSKİ

Komşumuz İran’a yönelik dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran ile nükleer dosya dâhil tüm meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.”

BÖLGESEL KONULAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika konusu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik” dedi: “Libya’da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır’la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye’nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz, Suriye’deki büyük dönüşüme desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye’nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz.”

Haberin Devamı

SİSİ: EN AZİZ MİSAFİRİMİZSİNİZ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Türkiye ile çeşitli alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek özetle şunları vurguladı: “Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir. İran’da nükleer dosyanın bir çözüme varılması, ülkede ve bölgede barışın sağlanması gerekiyor. Türkiye ile hem bölgesel hem uluslararası iki ülkeyi ilgilendiren konularda işbirliğini artıracağız. 3. toplantımız Ankara’da olacak. Kardeşim Erdoğan, Mısır’ın en aziz misafiridir, ilişkilerimizin daha iyi düzeye ulaşmasını, bölgemizde barış ve istikrarın egemen olmasını temenni ederim.”

Haberin Devamı

SİSİ’YE TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’u hediye etti. Sisi, Togg’un direksiyonuna geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bir süre seyahat etti.

UÇAK KAPISINDA KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi tarafından uçağın kapısında karşılandı. Erdoğan’a ayrıca Al-İttihadiye Sarayı’nda resmi karşılama töreni yapıldı. Erdoğan, programının ardından havalimanından yine Cumhurbaşkanı Sisi tarafından uğurlandı.

Haberin Devamı

LİDER EŞLERİNDEN ANTİK MISIR’DA TARİHİ GEZİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşi Entissar Amer ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından lider eşleri, antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi’ni ziyaret etti. Antik Mısır’da 18. Firavun Hanedanlığı’ndan Kral Tutankamon’un altın ölüm maskesi, mücevherleri, savaş arabaları ve günlük yaşam eşyalarının da yer aldığı koleksiyonu inceleyen lider eşleri, 2. Ramses heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Müze gezisinin ardından lider eşleri, Giza Piramitleri’ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “İnsanlığı yakından ilgilendiren toplumsal dayanışma konularına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından Mısır’ın simgesi Giza Piramitlerini ziyaret ettik. Çöl ufkunda yükselen bu antik yapılar, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir bağın timsali olarak insanlığın ortak hafızasında önemli bir yere sahip. Bu kıymetli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.