Balıkesir’de düşen F-16: Radar izi için havalanmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Bulgaristan sınırında tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan iki adet F-16 savaş uçağının aynı anda havalandığı bildirildi. Savaş uçaklarından biriyle saat 00.56’dan itibaren telsiz irtibatının ve radar iz bilgisinin kesildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:

FIRLATMA SİSTEMİNİ SON ANDA ÇALIŞTIRDI

“Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakârlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanıyor. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra ediliyor. 25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yaptı.

Önceki gün İzmir’de toprağa verilen 41 yaşındaki şehit Bolat’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

TELSİZ İRTİBATI 00.56’DA KESİLDİ

Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesildi. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşıldı. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacak. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz ediyor.”

KAHRAMAN PİLOTUMUZ SON ANA KADAR BEKLEDİ

MSB’den yapılan açıklamada, “Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı incelemenin ardından açıklığa kavuşacaktır” denildi.

