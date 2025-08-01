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Bakan Yumaklı sosyal medyadaki dezenformasyon yangınına dikkat çekti

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#İbrahim Yumaklı#Orman Yangını#Sosyal Medya
Bakan Yumaklı sosyal medyadaki dezenformasyon yangınına dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:19

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları sonrası yanan alanlara otel yapıldığı iddialarının üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti, ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor. Çünkü burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor; yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var; nem düşük değil ama etkileşim yüksek. " ifadelerini kullandı.

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Bakan Yumaklı orman yangınları sonrası yanan alanlara otel yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'müz hepsini tek tek söndürdü. Peki, şimdi ne yapıyoruz? Alevleri değil, yalanları söndürmeye çalışıyoruz. Çünkü yangınlar bitti, ama dezenformasyon yangını sosyal medyada hiç hız kesmeden devam ediyor. Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğü'müz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığı'mız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk ‘Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler’ kitapçığını da paylaştık" ifadelerine yer verdi.

'YANAN ALANLARIN HER BİR KARIŞI YENİDEN YEŞERECEK'

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Bakan Yumaklı yanan alanların yeniden yeşertileceğini belirttiği paylaşımda, “Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti, ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor. Çünkü burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor; yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var; nem düşük değil ama etkileşim yüksek. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2 asra yakın tecrübesi ve orman kahramanlarımızın emeğiyle, ormanlarımızı da gerçekleri de korumaya devam edecek. Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek. Bu fedakar emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yokluğa mahkum edeceğiz" dedi.

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#İbrahim Yumaklı#Orman Yangını#Sosyal Medya

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