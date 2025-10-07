Bakan Yerlikaya: Liyakati korumak için azami titizlik gösteriyoruz!

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Törene; Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve akademi üyeleri katıldı.

Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin bin yıllık devlet aklının, kurumsal hafızanın ve milli güvenlik vizyonunu oluşturan merkezlerin başında geldiğini belirterek, "Akademimizin misyonu insani, milli ve manevi değerler çerçevesinde, lider yetkinliklere sahip subay ve astsubaylar yetiştirmektir. Vizyonu güvenlik alanında öncü rol üstlenen, bilgi üreten, sürekli yenilenmeyi benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Temel değerleri ise liyakat, disiplin ve vazife bilincidir. Bu değerler, burada atılan her adımın, sınıfta öğrenilen her bilginin, sahada verilen her kararın mihenk taşıdır. Akademimizde 2025-2026 döneminde, subay ve astsubay adaylarımızdan oluşan 7 bin 355 öğrencimiz farklı kampüslerde eğitim görüyor. 2016'dan bugüne mezun sayımız da 40 bin 163'e ulaşmış durumda. Rütbeli ve sivil akademisyenlerden oluşan 277 hocamızla, hem teoriyi hem de tecrübeyi aynı kürsüde buluşturuyoruz. Bu kapasite, Türkiye'nin huzuru için çalışan, büyüyen bir vizyonun somut göstergeleridir" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYİ 3 SACAYAĞI ÜZERİNE BİNA ETTİK"

Bakan Yerlikaya, akademide 1991'den bu yana 49 ülkeden bini aşkın uluslararası öğrenciye de eğitim verildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "İçişleri ailemiz; 675 bin ferdiyle kara vatanda, 'Mavi Vatan'da, siber vatanda, Türkiye'nin huzuru ve milletimizin güvenliği için yılın 365 günü, 7/24 sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teröre, organize suçlara, uyuşturucuya, siber tehditlere, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve tüm suç odaklarına karşı mücadelemizi kanunların verdiği yetki, hukukun terazisi ve milletimizin duasıyla sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi 3 sacayağı üzerine bina ettik. Bir önleyicilik; suç işlenmeden önce riskleri bertaraf etmek. İki caydırıcılık; suça meyli olanlara 'Bu yolun sonu karanlık' demek. Ve 3 etkin yakalama; suçun izini sürmek, suçluyu kıskıvrak yakalamak ve adalete teslim etmek" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HUZURU, 'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI"

Bugün dünyanın ekranlardan, sosyal medyadan, haber bültenlerinden yayılan karanlık bir algıyla kuşatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzmanlar buna 'Acımasız Dünya Sendromu' diyor. Bir nevi, modern zamanların görünmeyen virüsü. Algıların gerçekliğin önüne geçtiği, ekrana bakan gözlerin hakikati değil, felaketi izlediği bir çağda yaşıyoruz. Bu bir kötülük illüzyonudur. Herkesin kötü, her yerin güvensiz olduğu düşüncesini büyüten bir yaklaşımdır. Savaş, terör, felaket, her gün bombardımana tutulduğumuz bu karanlık içerikler, özellikle genç beyinlerde korkuyu büyütüyor. Bu da toplumsal bağları zedeliyor, bireyleri içe kapatıyor, güvensizlik üretiyor ve sonuç olarak devlete olan güveni aşındırıyor. İşte 'Acımasız Dünya Sendromu' tam da budur. Bu sendrom, 'Dünya zaten kötü, kimseye güven olmaz' düşüncesini normalleştiriyor. Biz, bu zihinsel işgale karşı da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden bakanlık olarak bizim mottomuz; Türkiye'nin huzuru. İçişleri Bakanlığı olarak; polis teşkilatımızda, jandarmamızda, Sahil Güvenlik teşkilatımızda, her konuda hakkı, hukuku ve liyakati korumak için azami titizlik gösteriyoruz. Adil, şeffaf, denetlenebilir, öngörülebilir bir insan kaynakları düzeni hem kurum kültürünün hem de devlet işleyişinin sigortasıdır. Atama ve tayin sistemlerinden, özlük haklarına kadar her başlıkta her bir mensubumuzun hakkını ve hukukunu korumak adına düzenli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Veri temelli, performans odaklı, adil bir çerçeveyi güçlendiriyoruz. Sizler, 'Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik vizyonunu omuzlayacaksınız. Unutmayın sizin varlığınız Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru ise 'Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı demektir. Bu anahtarı çevirecek olan disiplininiz, gayretiniz, doğruluğunuz, merhametiniz ve cesaretinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye idealine giden yol, kara vatanımızın huzurundan, 'Mavi Vatan'ımızın güvenliğinden siber vatanımızın korunmasından ve kardeşliğimizi büyütmekten geçer. Bu hedefe giden yolun taşlarını, işte burada sizlerle birlikte örüyoruz, örmeye de devam edeceğiz"