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Bakan Yerlikaya: 871 ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılacak

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#Bakan Yerlikaya#Gazze#İnsani Yardım Malzemesi
Bakan Yerlikaya: 871 ton insani yardım malzemesi Gazzeye ulaştırılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye yardım ulaştıracak 14'üncü insani yardım gemisinin yola çıktığını ve 871 ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırılacağını duyurdu.

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Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız 'İyilik Gemisi' yola çıktı. 14'üncü insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 adet wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli Kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: 871 ton insani yardım malzemesi Gazzeye ulaştırılacak

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#Bakan Yerlikaya#Gazze#İnsani Yardım Malzemesi

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