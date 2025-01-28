Bakan Yerlikaya: 871 ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılacak

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Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız 'İyilik Gemisi' yola çıktı. 14'üncü insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 adet wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli Kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.