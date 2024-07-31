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Aşure ayı bitti mi, ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi ile Muharrem ayı bitiş tarihi!

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#Aşure Günü#Diyanet#Aşure Ayı Ne Zaman Bitiyor
Aşure ayı bitti mi, ne zaman bitiyor Diyanet takvimi ile Muharrem ayı bitiş tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:46

Aşure ayı bitiş tarihi, Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Aşure günü muharrem ayının 10. gününde başladı. Aşure günü, Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Aşure yapımı için hazırlıklar sürerken aşure günü bitiş tarihi de merak ediliyor. Peki Aşure ayı bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

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Aşure ayı ne zaman bitecek sorusu, Ağustos ayının gelmesiyle gündeme geldi. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da bilinir. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure gününün başlamasıyla devam ediyor. Peki aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? İşte tarih bilgisi...

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet takvimine göre aşure ayı bu sene 7 Temmuz'da başladı. Muharrem ayı 5 Ağustos Pazartesi günü sona erecek ve Safer ayı başlayacak.

AŞURE EN SON NE ZAMAN DAĞITILIR?

Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yani 5 Ağustos Pazartesi gününe kadar yapılabiliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da biliniyor.

 

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#Aşure Günü#Diyanet#Aşure Ayı Ne Zaman Bitiyor

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