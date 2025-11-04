Artvin'de büyük panik yaşandı! 2 okul tahliye edildi: Deprem oluyor sandılar gerçek başka çıktı | 'Şiddetli bir gürültü geldi, nehre yuvarlandığını öğrendik'

Güncelleme Tarihi:
Olay, saat 11.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi'nin alt kısmında meydana geldi. Dik yamaçtan kopan büyük bir kaya kütlesi, gürültüyle yuvarlanarak Çoruh Nehri'ne düştü. Çarpmanın etkisiyle bölgede kısa süreli sarsıntı hissedildi, öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı.
İlk anda deprem olduğunu zanneden okul yönetimi, öğrencileri hızlı şekilde güvenli alana tahliye etti. Olayın ardından bölgeye AFAD, Emniyet, Belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yetkililer, tedbir amaçlı Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi ve Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'ndeki 600 öğrenciyi evlerine gönderdi.
Olay anında yaşanan paniği anlatan okul çalışanı Orhan Alkan ise "Bir anda şiddetli bir gürültü geldi. En üst kattaydım, bina adeta sallandı. 6-7 şiddetinde deprem olmuş gibi hissettik. Hemen okul yönetimiyle birlikte öğrencileri güvenli alana çıkardık. Daha sonra kayanın nehre yuvarlandığını öğrendik. Hepimiz çok korktuk ama neyse ki kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
Artvin Belediyesi ve AFAD ekipleri kaya düşen bölgede inceleme başlattı.