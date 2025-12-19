×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGüncel Haberleri

Ankara'da öğretmenleri ile alay edip video çekmişlerdi! O 5 öğrenci okuldan atıldı

Güncelleme Tarihi:

#Eğitim#Öğretmen#Okul
Ankarada öğretmenleri ile alay edip video çekmişlerdi O 5 öğrenci okuldan atıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 17:47

Ankara'da öğretmenleri ile sınıfta alay edip video çekmişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla başlatılan disiplin süreci tamamlandı. 5 öğrencinin okuldan atılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılmış görüntüler tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girmişti soruşturma başlatılmıştı.

5 ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI

Disiplin süreci tamamlanan öğrencilere atılma cezası verildi. 10'uncu sınıftan 5 öğrenciye örgün eğitim dışında çıkarılma cezası verilirken 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer almıştı.

Gözden KaçmasınÖğretmene zorbalığa tepki yağdıÖğretmene zorbalığa tepki yağdıHaberi görüntüle

 

Gözden KaçmasınBu kez öğrenciden öğretmene zorbalık... Eğitimde disiplini nasıl sağlayacağızBu kez öğrenciden öğretmene zorbalık... Eğitimde disiplini nasıl sağlayacağızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Öğretmen#Okul

BAKMADAN GEÇME!