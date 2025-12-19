Ankara'da öğretmenleri ile alay edip video çekmişlerdi! O 5 öğrenci okuldan atıldı

Güncelleme Tarihi:
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılmış görüntüler tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girmişti soruşturma başlatılmıştı.
5 ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI
Disiplin süreci tamamlanan öğrencilere atılma cezası verildi. 10'uncu sınıftan 5 öğrenciye örgün eğitim dışında çıkarılma cezası verilirken 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer almıştı.