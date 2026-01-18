×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman Operasyonu#Organize Suçlar#Silahlı Örgüt
Adıyamanda organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 04:15

ADIYAMAN’da, polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak', 'Uyuşturucu Ticareti ve Nitelikli Yağma' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin, kapılarını koçbaşlarılya kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliyi gözaltına alırken; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 balistik yelek, 91 fişek, 8 tabanca kılıfı, 2 kelepçe, ziynet eşyası, çok sayıda çek, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap ve dijital metaryeller ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman Operasyonu#Organize Suçlar#Silahlı Örgüt

BAKMADAN GEÇME!