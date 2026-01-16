×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Acı olay… Karne sevinçleri yarım kaldı, öğrencilerden biri öldü, diğeri ise yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Antalya#Lise Öğrencileri
Acı olay… Karne sevinçleri yarım kaldı, öğrencilerden biri öldü, diğeri ise yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 19:52

ANTALYA’da okulun son günü karne almaya gitmek için yola çıkan 2 lise öğrencisinin seyir halinde olduğu motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, öğrencilerden Hasan Demir (16) hayatını kaybederken, arkadaşı Oğuzhan Yiğit S. (15) ise yaralandı.

Haberin Devamı

 

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Hasan Demir ve Oğuzhan Yiğit S., karne almaya gitmek için motosiklet ile yola çıktı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 CAA 121 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki lise öğrencisinden durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Yiğit S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Acı olay… Karne sevinçleri yarım kaldı, öğrencilerden biri öldü, diğeri ise yaralandı

Haberin Devamı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Antalya#Lise Öğrencileri

BAKMADAN GEÇME!